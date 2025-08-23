Τροχαίο στην Χαλκιδική: Ακρωτηριασμός 30χρονου οδηγού δικύκλου μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 30χρονου οδηγού δικύκλου, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το ατύχημα έγινε όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο λίγο μετά το φανάρι της Νικήτης, με κατεύθυνση προς τον Νέο Μαρμαρά, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.