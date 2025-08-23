Logo Image

Τρίκαλα: Νεκροί τουλάχιστον για 10 ημέρες, μητέρα και γιος

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: Nikos Libertas / SOOC

Εντοπίστηκαν στο σπίτι τους

Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι, μέσα σε μονοκατοικία στα Τρίκαλα  μητέρα και γιος.  Συγκεκριμένα, νεκροί εντοπίστηκαν,  μία ηλικιωμένη 85 περίπου ετών και ο γιος της, 55 περίπου ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι και ερεύνησαν τον χώρο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως ο θάνατος και των δύο έχει επέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης του σπιτιού. .

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

