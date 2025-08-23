Τρίκαλα: Νεκροί τουλάχιστον για 10 ημέρες, μητέρα και γιος

Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι, μέσα σε μονοκατοικία στα Τρίκαλα μητέρα και γιος. Συγκεκριμένα, νεκροί εντοπίστηκαν, μία ηλικιωμένη 85 περίπου ετών και ο γιος της, 55 περίπου ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι και ερεύνησαν τον χώρο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως ο θάνατος και των δύο έχει επέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης του σπιτιού. .

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.