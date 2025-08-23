Βόλος: Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος που μαχαίρωσε την γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους – Πού κρυβόταν

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου ο 40χρονος ο οποίος σκότωσε την Παρασκευή με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του, στον Βόλο.

Ο γυναικοκτόνος, που τράπηκε σε φυγή μετά το άγριο έγκλημα και αναζητείτο, κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο χώρο, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες σε πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης.

Υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έκαναν έφοδο και τον συνέλαβαν.

Ο 40χρονος που έδειχνε καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση, οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 40χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025.

Είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει

Ο 40χρονος που είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία, είχε προσπαθήσει στις 27 Ιουνίου να βάλει τέλος στη ζωή του μπροστά στα παιδιά του. Είχε πάρει ένα σκοινί και επιχείρησε να κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε.