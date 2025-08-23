Ισπανία: 20 Έλληνες δασοκομάντος επί τω έργω – Από τα ξημερώματα στην μάχη κατά των πυρκαγιών (φωτογραφίες)

Logo Image

Έφτασαν με C-27 στη  χώρα χθες, έπειτα από αίτημα των ισπανικών αρχών στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας,

 Στην μάχη κατά των πυρκαγιών έπεσαν από τα ξημερώματα, οι Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ που επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές της Ισπανίας.

Τα 20 έμπειρα στελέχη της ΕΜΟΔΕ, που έφτασαν με C-27 στη  χώρα χθες, έπειτα από αίτημα των ισπανικών αρχών στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, το οποίο έκανε δεκτό η χώρα μας,  επιχειρούν στην περιοχή Genestoso, Asturias.

 Εντωμεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές, ανέβηκε στους 5.

Ωστόσο, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης των πυρκαγιών στη Γαλικία, την Καστίλλη και Λεόν και την Εστρεμαδούρα. Στο Κάθερες, μετά από 10 ημέρες, η πυρκαγιά στο κατάφερε τελικά να σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών και Προεδρίας της Περιφέρειας της Εστρεμαδούρα, αφού κατέκαψε 17.300 εκτάρια.

Πλέον, οι ενεργές εστίες  από 40, μειώθηκαν στις 16

Το κόστος της τεράστιας καταστροφής από τις φωτιές που πλήττουν την χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, υπολογίζεται σε 3,8 δισ. ευρώ.

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν εν μέσω ισχυρού καύσωνα που διήρκεσε 16 ημέρες, με θερμοκρασίες που ανήλθαν στους 40 βαθμούς σε όλη τη χώρα, φθάνοντας τους 45 βαθμούς σε πολλές περιοχές ιδίως στον νότο.

