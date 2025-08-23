Κίσσαμος: Η «καλόγρια» με τα κομποσκοίνια ήταν απατεώνισσα – Σύλληψη 52χρονης

Για αντιποίηση, συνελήφθη 52χρονη σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου.

Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα να συστήνεται ως καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 13 ξύλινες εικόνες Αγίων, 28 κομποσκοίνια, είκοσι έξι 26 ξύλινοι σταυροί και δεκαπέντε 15 κοκάλινοι σταυροί. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου