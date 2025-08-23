Logo Image

Φωτιά στον Χορτιάτη: Από μελίσσια ξεκίνησε η πυρκαγιά – Την εντόπισε drone της Πυροσβεστικής

Κοινωνία

Konstantinos Tsakalidis / SOOC/Φωτ. αρχείου

Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια

Από τα μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε ευτυχώς πολύ γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

Την αιτία της φωτιάς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.

