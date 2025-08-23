Φωτιά τώρα στην περιοχή του Χορτιάτη – Σε ύφεση η πυρκαγιά

Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.
Επιχειρούν 15 οχήματα, αλλά και εναέρια μέσα.
Η φωτιά είναι σε ύφεση χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
