Φωτιά τώρα στην περιοχή του Χορτιάτη – Σε ύφεση η πυρκαγιά

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην περιοχή του Χορτιάτη – Σε ύφεση η πυρκαγιά

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ/INTIME

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Επιχειρούν 15 οχήματα, αλλά και εναέρια μέσα.

Η φωτιά είναι σε ύφεση χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

