Κοινωνία

Αίγινα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Αγία Μαρίνα

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας –νεκροτομής

79χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Μαρίνας Αίγινας το απόγευμα της Παρασκευής.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Στην 79χρονη αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας –νεκροτομής».

