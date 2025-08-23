Logo Image

Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Το αγόρι έπεσε από φουσκωτή τσουλήθρα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από όπου και έχει λάβει εξιτήριο

Ένα αγοράκι 9 ετών τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

