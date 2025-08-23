Logo Image

Φωτιά τώρα στα Δερβενοχώρια – Σηκώθηκαν και εναέρια

Κοινωνία

Menelaos Michalatos / SOOC

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση δυνάμεων επίγειων και εναέριων μέσων.

Κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή γίνεται και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα από το Τατόι και την Ελευσίνα. Έξι εναέρια συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το firealert.gr η φωτιά αυτήν την ώρα (11.45) παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

