Καλαμαριά: Ανήλικοι χτύπησαν συνομήλικό τους – Δύο συλλήψεις

Αστυνομικοί στην Καλαμαριά συνέλαβαν χθες Παρασκευή 22 Αυγούστου, δύο ανήλικους 14 και 17 χρόνων, σε βάρος των οποίων, σχημάτισαν δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση.

Δικογραφία έχει σχηματιστεί επίσης κατά ενός ακόμη ατόμου 16 ετών, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι συλληφθέντες εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν άλλον 16χρονο.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.