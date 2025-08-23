Logo Image

Καλαμαριά: Ανήλικοι χτύπησαν συνομήλικό τους – Δύο συλλήψεις

Κοινωνία

Καλαμαριά: Ανήλικοι χτύπησαν συνομήλικό τους – Δύο συλλήψεις

INTIME

Δύο παιδιά 14 και 17 ετών εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν άλλον 16χρονο

Αστυνομικοί στην Καλαμαριά συνέλαβαν χθες Παρασκευή 22 Αυγούστου, δύο ανήλικους 14 και 17 χρόνων, σε βάρος των οποίων, σχημάτισαν δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση.

Δικογραφία έχει σχηματιστεί επίσης κατά ενός ακόμη ατόμου 16 ετών, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι συλληφθέντες εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν άλλον 16χρονο.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube