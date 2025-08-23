Παξοί: Στον εισαγγελέα η μητέρα της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας – Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η μητέρα της 4χρονης που έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο, πέφτοντας σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει το νησί και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του παιδιού, βιοπαλαιστές από την Αλβανία που ζουν και εργάζονται εκεί εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, γύρω στις 15:00. Η μικρή έπαιζε στον κήπο του σπιτιού της, όταν για λίγη ώρα ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της.

Αμέσως ξεκίνησε η αγωνιώδης αναζήτηση από τη μητέρα και τους γείτονες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πώς εντοπίστηκε

Η λύση στο μυστήριο βρέθηκε 150 μέτρα πιο πέρα, σε βίλα με πισίνα, την οποία είχαν νοικιάσει τουρίστες που εκείνη την ώρα απουσίαζαν. Στον χώρο δεν υπήρχε ούτε προσωπικό. Το άψυχο σώμα του παιδιού εντοπίστηκε τελικά από τον μάγειρα της βίλας, ο οποίος έφτασε για να αναλάβει εργασία.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Παξών. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Η μητέρα – τραγική φιγούρα και αυτή – οδηγείται στον εισαγγελέα, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το μικρό κορίτσι.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς μέσα σε λίγα λεπτά ξέφυγε η κατάσταση και γράφτηκε μια τέτοια τραγωδία.