Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΔΕΘ, συντάξεις και απασχόληση στον σαββατιάτικο Τύπο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στο τραπέζι η αναδρομικότητα εξαγγελιών”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Θησαυρός 500 δισ. ευρώ τα υποθαλάσσια κοιτάσματα”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ για τα αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Στα ΑΤΜ για αναδρομικά οι απόστρατοι”
ΕΣΤΙΑ: “Έρημος χώρα η Ελλάς”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ…ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΔΕΘ”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ “ΠΟΛΕΜΟ” ΤΗΣ ΔΕΘ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι έως το 2035”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμιά στήριξη στο κράτος-δολοφόνο! Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία”
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει μπροστά”
ΤA NEA: ” “ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ” – ΠΩΣ Η ΔΥΣΗ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΚΙΕΒΟ”
ΚONTRA: “ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ”