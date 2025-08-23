Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΔΕΘ, συντάξεις και απασχόληση στον σαββατιάτικο Τύπο

Κοινωνία

Dimitris Kapantais / SOOC

Επισκόπηση Τύπου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στο τραπέζι η αναδρομικότητα εξαγγελιών”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Θησαυρός 500 δισ. ευρώ τα υποθαλάσσια κοιτάσματα”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ για τα αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Στα ΑΤΜ για αναδρομικά οι απόστρατοι”

ΕΣΤΙΑ: “Έρημος χώρα η Ελλάς”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ…ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΔΕΘ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ “ΠΟΛΕΜΟ” ΤΗΣ ΔΕΘ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι έως το 2035”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμιά στήριξη στο κράτος-δολοφόνο! Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει μπροστά”

ΤA NEA: ” “ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ” – ΠΩΣ Η ΔΥΣΗ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΚΙΕΒΟ”

ΚONTRA: “ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ”

