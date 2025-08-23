Αταλάντη: Οδηγός ΙΧ παραβίασε το STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα

Νεκρή μητέρα 32 ετών στην Σκάλα Αταλάντης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παραβίασε το Stop και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.