Ασπρόπυργος: Επίθεση ομάδας αγνώστων σε οδηγό απορριμματοφόρου

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο, όταν πλήρωμα απορριμματοφόρου δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων.

Κατά την επίθεση, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο για νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Τραυματισμένοι είναι και δύο ακόμη εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι ωστόσο δεν δέχτηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.