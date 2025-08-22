Logo Image

Πάτμος: Καφέ νερό στις βρύσες των σπιτιών

Κοινωνία

Δεν πρόκειται για λύματα του βιολογικού καθαρισμού διαβεβαιώνει ο δήμαρχος του νησιού

Ανησυχία επικρατεί στην Πάτμο καθώς στις βρύσες των νοικοκυριών ρέει καφέ νερό, ενώ ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί μερικώς.

Σε δηλώσεις του (στη ΕΡΤ 3), ο Δήμαρχος του νησιού, Νικήτας Τσαμπαλάκης, απέδωσε το πρόβλημα στο «κακό δίκτυο» ύδρευσης, του νησιού.

Καθησύχασε πάντως ότι δεν πρόκειται για λύματα του βιολογικού καθαρισμού.

Ο βιολογικός καθαρισμός της Πάτμου, φαίνεται πως δεν είναι πλήρως λειτουργικός, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και αυτοψία από το Λιμεναρχείο για την λειτουργία του, μετά και από καταγγελίες πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, έχουν καταγραφεί παραβάσεις και έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

