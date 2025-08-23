Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Ποιος γιορτάζει σήμερα

Στις 23 Αυγούστου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δηλαδή την ολοκλήρωση του εορταστικού κύκλου που ξεκίνησε στις 15 Αυγούστου, στη μεγάλη Θεομητορική εορτή της Παναγίας.

Στην Ορθόδοξη παράδοση, οι μεγάλες εορτές δεν περιορίζονται σε μία μόνο ημέρα, αλλά απλώνονται σε χρονικό διάστημα που ονομάζεται απόδοσις. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους πιστούς να συμμετάσχουν πιο ολοκληρωμένα στο μυστήριο και στο χαρμόσυνο μήνυμα της κάθε εορτής.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου τιμά την μετάσταση της Παναγίας, της Μητέρας του Χριστού, από την επίγεια ζωή στη δόξα των ουρανών. Κατά την Παράδοση, οι Απόστολοι που είχαν συγκεντρωθεί θαυματουργικά στην Ιερουσαλήμ παρέστησαν στην εξόδιο ακολουθία της, ενώ τρεις ημέρες αργότερα το άγιο σώμα της μεταφέρθηκε από τους Αγγέλους στους ουρανούς.

Η Απόδοση της εορτής, μια εβδομάδα αργότερα, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπενθυμίζει στους πιστούς ότι η Παναγία δεν είναι μόνο πρόσωπο ιστορικό αλλά και διαρκής προστάτιδα του κόσμου. Οι υμνολογίες της ημέρας επαναλαμβάνουν τους ύμνους του Δεκαπενταύγουστου, δίνοντας έμφαση στη χαρά για την αιώνια ζωή που χαρίζει ο Χριστός και στην ελπίδα της Αναστάσεως για όλους τους ανθρώπους.

Έτσι, στις 23 Αυγούστου κλείνει πανηγυρικά το «Πάσχα του καλοκαιριού», με τους πιστούς να στρέφουν και πάλι τα βλέμματά τους στην Παναγία, την «ελπίδα των Χριστιανών», ζητώντας την προστασία και τη μεσιτεία της για όλο τον κόσμο.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Λούπου

Άγιου Ειρηναίου και Ποθεινού των Ιερομαρτύρων

τη Σύναξη της Παναγίας του Χάρου στη Λειψώ της Δωδεκανήσου

του Αγίου Καλλινίκου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Οι Άγιοι Ειρηναίος και Πόθεινος

Ο Άγιος Πόθεινος υπήρξε επίσκοπος Λουγδούνου (σημερινής Λυών της Γαλλίας). Έζησε μάλλον στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και μαρτύρησε για τον Χριστό κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ.

Ο Άγιος Ειρηναίος, έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μάρκου Αυρηλίου (160 μ.Χ.). Ήταν διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και διετέλεσε επίσκοπος της πόλης Λουγδούνου μετά τον μαρτυρικό θάνατο του προκατόχου του Ποθεινού.

Συνέγραψε πολλά συγγράμματα οδηγώντας πολλούς χριστιανούς στην ορθή πίστη. Αποκεφαλίστηκε και αυτός από τον βασιλιά Σεβήρο, το έτος 202 μ.Χ., παίρνοντας έτσι το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

