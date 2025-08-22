Βόλος: Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας – Μπροστά στα μάτια των παιδιών το έγκλημα

Άφαντος παραμένει ο δράστης της νέας γυναικοκτονίας με θύμα 36χρονη στον Βόλο.

Ο 40χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, τράπηκε σε φυγή μετά το άγριο έγκλημα και έκτοτε αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

Μπροστά στα μάτια των παιδιών το έγκλημα – Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προ του εγκλήματος προηγήθηκε διαπληκτισμός του 40χρονου με την 36χρονη μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, ηλικίας 5 έως 18 ετών.

Κατά πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο 36χρονος μαχαίρωσε την 36χρονη, η οποία προσπάθησε να ξεφύγει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, δέχθηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου, η οποία έσπασε.

Η 36χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της.