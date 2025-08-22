Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Προφυλακιστέος ο 28χρονος – Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας της 47χρονης γυναίκας, στην οποία κατάφερε αλλεπάλληλες μαχαιριές, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε το θύμα στο Χαλάνδρι, τη Δευτέρα.

«Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, που διήρκεσε δύο ώρες, φέρεται να είπε:

«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, γι’ αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε γι’ αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της».

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχει υποβάλει αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

naftemporiki.gr