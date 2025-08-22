Logo Image

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Προφυλακιστέος ο 28χρονος – Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Προφυλακιστέος ο 28χρονος – Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο 28χρονος ενώπιον του Ανακριτή αποδέχθηκε την πράξη του, αρνούμενος, ωστόσο, ότι είχε δόλο

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας της 47χρονης γυναίκας, στην οποία κατάφερε αλλεπάλληλες μαχαιριές, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε το θύμα στο Χαλάνδρι, τη Δευτέρα.

«Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, που διήρκεσε δύο ώρες, φέρεται να είπε:

«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, γι’ αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε γι’ αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της».

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχει υποβάλει αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

naftemporiki.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube