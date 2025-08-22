Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Βελτιωμένη εικόνα σε Βάλια Κάλντα και Παρανέστι Δράμας

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν στο μεταξύ οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών (στη Βάλια Κάλντα), καθώς και στο Παρανέστι Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και στις δύο περιπτώσεις εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις σε εστίες με διάσπαρτους καπνούς.

Στο Περιβόλι Γρεβενών η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρανέστι κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.