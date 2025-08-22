Logo Image

Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας

(EUROKINISSI)

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Βελτιωμένη εικόνα σε Βάλια Κάλντα και Παρανέστι Δράμας

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν στο μεταξύ οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών (στη Βάλια Κάλντα), καθώς και στο Παρανέστι Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και στις δύο περιπτώσεις εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις σε εστίες με διάσπαρτους καπνούς.

Στο Περιβόλι Γρεβενών η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρανέστι κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

