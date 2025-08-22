ΙΣΑ: Νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

Την ανάγκη να θεσπιστεί νομοθετική υποχρέωση για την ύπαρξη απινιδωτών σε όλους τους χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, όπως μεγάλα ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη την παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρέμβαση σε κρίσιμες στιγμές.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, δωρίζοντας δεκάδες απινιδωτές σε όλη τη χώρα, ιδίως σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε άμεση ιατρική βοήθεια είναι περιορισμένη.