Πυρκαγιές: Πώς η απώλεια δασικής βλάστησης αυξάνει τις θερμοκρασίες εδάφους – Τι δείχνουν δορυφορικά δεδομένα για την Πάτρα

Εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας εδάφους στις 20 Αυγούστου εμφανίζονται αυξημένες έως και 10-12°C σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, πριν την πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα

Τον αντίκτυπο που έχει στις θερμοκρασίες εδάφους η απώλεια δασικής βλάστησης, ως συνέπεια των πυρκαγιών, αποτυπώνουν δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat-9.

Τα δεδομένα, που παρουσιάζει το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους. Όπως επισημαίνει το meteo, τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, στο μικροκλίμα μιας περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέλυσε δορυφορικά δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: 27 Ιουλίου 2025, πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας, και 20 Αυγούστου 2025, λίγες μέρες μετά τις πυρκαγιές. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης του 1-2°C σε πολλές περιοχές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε φυσικές διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών.

Αυξημένες από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες εδάφους

Όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας εδάφους στις 20 Αυγούστου 2025 εμφανίζονται αυξημένες έως και 10-12°C σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, πριν την πυρκαγιά στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, και έως 8-10°C πάνω στην περιοχή της Πάτρας. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση.

Διαφορά θερμοκρασίας εδάφους πάνω από την περιοχή της Πάτρας κατά την 27/07/2025 με 20/08/2025. Πηγή δεδομένων: USGS / Landsat-9. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α

Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις αφορούν τη θερμοκρασία επιφάνειας του εδάφους. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από το meteo, είναι εύλογο να αναμένει κανείς αντίστοιχες – έστω και μικρότερης έντασης – διαφορές και στη θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Συμπερασματικά, όπως επισημαίνεται, τα δορυφορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς συνεπάγεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, με πιθανές επιπτώσεις στο μικροκλίμα, και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής.

