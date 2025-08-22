Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας

Μια γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αυτή τη φορά στον Βόλο και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης στην οδό Κωνσταντά.

Σήμερα γύρω στις 11 το πρωί 36χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι από το χέρι του συζύγου της, αλβανικής καταγωγής.

Όπως αναφέρει το site taxydromos.gr η γυναίκα κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο σύζυγός της είτε τη μαχαίρωσε είτε την πέταξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας και στη συνέχεια δραπέτευσε.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.