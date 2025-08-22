Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά εξελίσσεται έρπουσα σε δύσβατο σημείο, ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.