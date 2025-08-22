Logo Image

Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτ. αρχείου

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά εξελίσσεται έρπουσα σε δύσβατο σημείο, ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube