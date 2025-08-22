Logo Image

Κρήτη: 7 τραυματίες σε τροχαίο επί του ΒΟΑΚ, στο Μπαλί Μυλοποτάμου

Κοινωνία

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ταξί και ένα αγροτικό φορτηγό

Επτά άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ταξί και ένα αγροτικό φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να απεγκλωβιστεί ένας αλλοδαπός επιβάτης.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν επτά τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους. Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

