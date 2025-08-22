Γρεβενά: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βάλια Κάλντα – Σε δύσβατο σημείο το πύρινο μέτωπο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε ειδικότερα στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών και καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις γίνεται μετ’εμποδίων. Την κατάσταση δυσκολεύουν και οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.