Γρεβενά: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βάλια Κάλντα – Σε δύσβατο σημείο το πύρινο μέτωπο

Κοινωνία

Γρεβενά: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βάλια Κάλντα – Σε δύσβατο σημείο το πύρινο μέτωπο

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Την επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε ειδικότερα στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών και καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις γίνεται μετ’εμποδίων. Την κατάσταση δυσκολεύουν και οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

