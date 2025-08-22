Ξυλοκόπος καταπλακώθηκε από κορμό οξιάς στη Χρυσοβίτσα

Ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από κορμό οξιάς, στο δάσος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας Μετσόβου, αργά χθες το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 54χρονος πήγε στο δάσος για να κόψει ξύλα, καθώς το επάγγελμά του είναι η εμπορία καυσόξυλων στην περιοχή. Κατά την κοπή του δένδρου της οξιάς, συνέβη το ατύχημα και ο κορμός τον καταπλάκωσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Κώστας Τσαπραλής, δήλωσε πως ο άνδρας, αν και βαριά τραυματισμένος, επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κοινότητας και μπήκαν μαζί στο δάσος, για να τον αναζητήσουν. Στην επιχείρηση διάσωσης, συμμετείχαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 άνδρες της υπηρεσίας και την 5η ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τραύματα στη σπονδυλική στήλη και τον θώρακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ