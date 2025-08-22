Νέα Ιωνία Βόλου: 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με δίκυκλο

Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο με μηχανάκι, στο οποίο επέβαινε μαζί με τους γονείς στην περιοχή Φυτόκο, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το μηχανάκι εξετράπη της πορειας του με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να καταλήξουν στο οδόστρωμα και το παιδί να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το παιδί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.