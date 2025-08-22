Καιρός: Πάνω από τους 40 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος – Πότε θα δροσίσει

Ο υδράργυρος ανεβαίνει στιγμιαία σε επίπεδα καύσωνα σήμερα Παρασκευή, ξεπερνώντας τοπικά τους 40 βαθμούς, όμως από το Σάββατο ξεκινά σταδιακή πτώση με πιο δροσερό καιρό σε όλη τη χώρα.

Στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες έως το μεσημέρι κυρίως στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα – Διαπόντια νησιά – Παξοί) και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου.

Το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα εκδηλωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο, τα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τους 37 με 39°C και τοπικά τους 40°C. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη έως 34-36°C, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30-32°C.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και αλλού, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά. Στη Θράκη αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι νότιοι 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 18-36°C (στη δυτική Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και όμβρους το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι 3-5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί ίδιας έντασης.

Θερμοκρασία: 18-36°C (χαμηλότερη σε Ιόνιο και Ήπειρο).

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 19-39°C, τοπικά σε ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο έως 40°C.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20-32°C στις Κυκλάδες, έως 34-35°C στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Νότιοι 3-4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 22-36°C.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί 3-5 μποφόρ, το βράδυ τοπικά έως 6.

Θερμοκρασία: 20-38°C.

Θεσσαλονίκη

Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το απόγευμα με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ ή νότιοι 4, το βράδυ βορειοδυτικοί 4-5.

Θερμοκρασία: 20-34°C.

Πρόγνωση για Σάββατο 23/08

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια, όπου κυρίως στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ορατότητα περιορισμένη και κατά τόπους ομίχλες στα δυτικά το πρωί.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3-5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Πτώση – έως 32-34°C στα δυτικά και βόρεια, 35-37°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Κυριακή 24/08

Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για Δευτέρα 25/08

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα και πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων σε δυτικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι, 3-4 στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Σε πτώση, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για Τρίτη 26/08

Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι, 3-4 στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα δυτικά.