Κολομβία: Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος κοντά σε αεροπορική βάση

Η πυροδότηση εκρηκτικών με τα οποία είχε παγιδευτεί όχημα μπροστά σε αεροπορική βάση στην πόλη Κάλι στα νοτιοδυτικά της Κολομβίας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δέκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Dios proteja a mi Colombia. Estoy justo en Cali y sucede esto, un posible atentado terrorista cerca a la base aérea. Duele mi país. pic.twitter.com/q8De3eWbzB — Karla Arcila (@Karlaarcila) August 21, 2025



«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, εξήγησε η αστυνομία.

Carro bomba en Cali. En nuestra ciudad, este tipo de hechos se volvió paisaje. Hemos retrocedido 30 años en materia de seguridad y, mientras tanto, Petro sigue hablando de “Colombia, potencia mundial de la vida”. Potencia sí… pero del abandono, la violencia y la improvisación. pic.twitter.com/suLhbrat3h — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) August 21, 2025

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, πολλά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και πολλά παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.