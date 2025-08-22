Logo Image

Κολομβία: Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος κοντά σε αεροπορική βάση

Κοινωνία

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 10 τραυματίες σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας

Η πυροδότηση εκρηκτικών με τα οποία είχε παγιδευτεί όχημα μπροστά σε αεροπορική βάση στην πόλη Κάλι στα νοτιοδυτικά της Κολομβίας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δέκα, σύμφωνα με την αστυνομία.


«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, εξήγησε η αστυνομία.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, πολλά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και πολλά παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

