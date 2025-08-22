Σωκράτης Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πληγέντες από τις φωτιές

«Τώρα που είμαστε ακόμα δίπλα στις στάχτες, να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη, την επόμενη φορά που θα ζητήσουν πλήρη απασχόληση οι πυροσβέστες, να μην τους υποδεχθεί με δακρυγόνα, ΜΑΤ και αυταρχισμό», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του στη σύσκεψη των φορέων Πρέβεζας και ‘Αρτας.

«Οι πυροσβέστες, ιδιαίτερα οι εποχικοί που είναι στον αέρα αλλά και οι πενταετείς, χρειάζονται πλήρη απασχόληση ώστε να καλυφθούν τα οργανικά κενά» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επεσήμανε «την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, αποκαλύπτοντας πως τις δύσκολες ώρες ήταν σε επικοινωνία και με τους βουλευτές και με τις Οργανώσεις Μελών του κόμματος».

Ο κ Φάμελλος ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ήδη ολοκληρωμένη πρόταση για αυτά τα ζητήματα, η οποία είναι στη διάθεση των δήμων, ενώ οι βουλευτές μας ήδη έχουν προχωρήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Απαιτούμε η Πολιτεία να έρθει στις περιοχές που έχουν πληγεί και να εγκαταστήσει μηχανισμούς δίπλα στην Αυτοδιοίκηση. Να μην ρίξει τα βάρη στην Αυτοδιοίκηση, αλλά να τη χρηματοδοτήσει για να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή η φυσική καταστροφή να μην αφήσει αρνητικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Θέλουμε 100% αποζημίωση και χωρίς προϋποθέσεις».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, στη γρήγορη καταγραφή των ζημιών και στον κίνδυνο της ερήμωσης της υπαίθρου αν δεν προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις σε καλλιεργείς, ζωικό κεφάλαιο και εγκαταστάσεις.

Επίσης, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει αναστολή κατασχέσεων, πλειστηριασμών, δόσεων δανείου, ρυθμίσεων και υποχρεώσεων των πληγέντων προς το Δημόσιο και πως πρέπει να δοθούν μικροπιστώσεις για να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος μαζί με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα και την Πυροσβεστική υπηρεσία της Φιλιππιάδας όπου συνομίλησε και συνεχάρη τους ένστολους που έδωσαν τη μάχη στο πεδίο. Ακολούθησε επίσκεψη στη Φιλιππιάδα και στα χωριά Παντάνασσα, Δρυόφυτο και ‘Αγιος Γεώργιος, όπου συναντήθηκε με κατοίκους και επαγγελματίες.