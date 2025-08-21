Πυρκαγιές: Συναγερμός λόγω του λίβα την Παρασκευή – Εναέριες έμφορτες επιτηρήσεις και ενίσχυση τοπικών δυνάμεων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία, με φόντο την ενίσχυση των ανέμων και την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, αύριο, Παρασκευή, πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Μαγνησία

Κορινθία

Αργολίδα

Λακωνία

Περιοχές της Εύβοιας

Λάρισα

Αχαΐα

Αρκαδία

Χανιά

Πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφεραν ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο, ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές με κατηγορία κινδύνου 4 και συγκεκριμένα στις περιφέρειες:

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),

Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),

Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας),

Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας),

Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπόλων και η διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε ακόμη: