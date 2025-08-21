Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Βασκίνα Αρκαδίας

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βάσκινα Αρκαδίας.

Στο σημείο επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.