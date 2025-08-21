Logo Image

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Βασκίνα Αρκαδίας

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Βασκίνα Αρκαδίας

Απείλησε δασική έκταση

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βάσκινα Αρκαδίας.

Στο σημείο επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

