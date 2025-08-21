Φωκίδα: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για κλοπές και φθορές σε σχολείο

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, Ελλήνων υπηκόων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές χθες, Τετάρτη, τις πρώτες πρωινές ώρες στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος περιοχής της Φωκίδας, για σωρεία φθορών και κλοπών στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιτέας, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα διεξήγαγαν αστυνομική έρευνα, ενώ συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Άμφισσας – Δελφών και του Τμήματος Τροχαίας Άμφισσας – Δελφών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν αρχικά και συνελήφθησαν δύο εκ των ανηλίκων, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν προκαλέσει φθορές στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκε από τους αστυνομικούς, στον χώρο των εγκαταστάσεων του σχολείου και κατασχέθηκε, ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε οινόπνευμα, αποσμητικό σπρέι και έναν αναπτήρα. Από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, προσήχθησαν και συνελήφθησαν ομοίως και οι δύο άλλοι ανήλικοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως διακριβώθηκε από την εμπεριστατωμένη προανακριτική διαδικασία, οι τρεις εκ των συλληφθέντων ανήλικων, συγκρότησαν από τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους εγκληματική ομάδα, στην οποία εντάχθηκε ακολούθως και ο τέταρτος συλληφθείς ανήλικος (από τις αρχές του τρέχοντος μήνα), με σκοπό την εξακολουθητική διάπραξη φθορών και κλοπών στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.

Κατηγορούνται πως έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Πιο αναλυτικά, το χρονικό διάστημα από 20-05 έως και 20-08-2025, εξιχνιάσθηκαν συνολικά επτά περιπτώσεις φθορών, τρεις περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα κλοπής, ενώ σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πληθώρα αντικειμένων (κυρίως ηλεκτρονικός εξοπλισμός), που είχαν αφαιρεθεί από το σχολείο.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν κεντρικές μονάδες Η/Υ, φορητοί Η/Υ (laptop), tablet, οθόνες Η/Υ, πλήθος περιφερειακών συσκευών – εξοπλισμού Η/Υ (ηχεία, «ποντίκια», πληκτρολόγια, ζεύγη ακουστικών, πλακέτες, τροφοδοτικά, κάμερες, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι κ.λπ.), φορτιστές Η/Υ διαφόρων τύπων, πληθώρα καλωδίων διαφόρων τύπων και το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και -κατά περίπτωση- για απόπειρα εμπρησμού και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Συνελήφθησαν και οι γονείς

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν πέντε άτομα, Έλληνες υπήκοοι, γονείς των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας, ενώ οι ανήλικοι συλληφθέντες (εκτός ενός που δήλωσε αδιαθεσία και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε τοπικό Νοσοκομείο), οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν όλοι να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.