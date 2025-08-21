Φωτιά τώρα στον Δομοκό Φθιώτιδας – Πυρκαγιά και στη Θεσπρωτία

Αντιμέτωπες με δύο νέες πυρκαγιές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το απόγευμα.

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο Δομοκού

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Δομοκού, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά την ίδια πηγή, οι οδηγοί που κινούνται στον Ε65, στο ύψος του 39ου χλμ. στον κόμβο Ξυνιάδας Δομοκού, βρέθηκαν μπροστά σε έντονους καπνούς.

Ήδη δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποιούν ρίψεις, περιορίζοντας το ένα μέτωπο ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά προς το ορεινό τμήμα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να την οριοθετήσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Σανίδα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση ώστε να μην ξεφύγει η πυρκαγιά στο δασικό ορεινό τμήμα, κάτι που θα ήταν απολύτως επικίνδυνο. Η μάχη που δίνεται τώρα, συντεταγμένα από τη γη και τον αέρα, είναι να μην επεκταθεί στο δυτικό μέτωπο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε μεγάλες ζημιές».

Φωτιά στη Θεσπρωτία

Στη Θεσπρωτία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός Σαγιάδας.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός, Σαγιάδας, #Θεσπρωτία.

Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές ,1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Πυρκαγιά και στη Βασκίνα Αρκαδίας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Εύβοια: Προς πλήρη οριοθέτηση το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Μαούνης

Στο μεταξύ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στη βόρεια Εύβοια. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα.

Οι πολλαπλές ρίψεις από τα τρία αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα περιόρισαν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο επέκτασης, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτησή της.