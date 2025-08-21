Logo Image

Εύβοια: Προς πλήρη οριοθέτηση το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Μαούνης

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στη βόρεια Εύβοια. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα.

Οι πολλαπλές ρίψεις από τα τρία αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα περιόρισαν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο επέκτασης, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτησή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Αιδηψό και Ιστιαία και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

