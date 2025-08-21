Πέθανε ο Ιωάννης Στεφανής: Υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας

Εφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Στεφανής, ένας από τους πρωτόπορους της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), αποχαιρετά «έναν άνθρωπο οραματιστή και πρωτοπόρο, που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «ο Ιωάννης Στεφανής δεν ήταν απλά ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά ένας άνθρωπος με πάθος για τη θάλασσα, βαθιά γνώση της φύσης και σπάνια διορατικότητα. Από τις πρώτες του κιόλας προσπάθειες, τόλμησε εκεί όπου άλλοι δίσταζαν, φέρνοντας καινοτόμες πρακτικές στην παραγωγή, διαχείριση και εξαγωγή θαλάσσιων ειδών εκτροφής. Χάρη στη δική του επιμονή, εργατικότητα και αγάπη για τον τόπο του, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια κατάφερε να καθιερωθεί διεθνώς ως σημείο αναφοράς σε ποιότητα και βιωσιμότητα. Πολλοί τον αποκαλούσαν «πατέρα» της σύγχρονης ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας – και όχι άδικα. Υπήρξε δάσκαλος, καθοδηγητής και έμπνευση για ολόκληρες γενιές νέων επαγγελματιών του κλάδου».

Ήθος, ευγένεια και γενναοδωρία

«Πέρα από το επαγγελματικό του έργο», συνεχίζει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η ΕΛΟΠΥ «όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται για το ήθος, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και τη βαθιά ανθρωπιά του. Ο Γιάννης Στεφανής πίστευε στη συνεργασία και στην πρόοδο μέσα από την κοινότητα. Η απώλειά του αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη. Το έργο και η προσφορά του θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από κάθε νέο βήμα που κάνει ο κλάδος, χάρη στα θεμέλια που ο ίδιος έθεσε.

Ο Πρόεδρος Απόστολος Τουραλιάς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος, τους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.