Φωτιά τώρα στη Βασκίνα Αρκαδίας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Εύβοια: Προς πλήρη οριοθέτηση το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Μαούνης

Στο μεταξύ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στη βόρεια Εύβοια. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα.

Οι πολλαπλές ρίψεις από τα τρία αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα περιόρισαν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο επέκτασης, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτησή της.