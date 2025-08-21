Logo Image

Φωτιά τώρα στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μάχη με τις φλόγες και στη Βασκίνα Αρκαδίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

