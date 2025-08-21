Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νικαίας ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood ύστερα από τροχαίο στη Μύκονο

Ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood και CEO της fintech εταιρείας Volt δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο.

Ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να οδηγούσε μία «γουρούνα» στο νησί, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, από το οποίο υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να τον περιθάλψουν, υπέστη και έμφραγμα.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ: «Σε γνωστό νησί του Αιγαίου ένας δισεκατομμυριούχος είχε ένα ατύχημα. Πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, “θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς”. Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι “αυτός θα πεθάνει”».

Το ΕΚΑΒ ενεργοποίησε άμεσα το ιπτάμενο ασθενοφόρο – το οποίο έχει παραχωρηθεί μέσω δωρεάς – και οι δύο γιατροί που περιέθαλψαν τον ασθενή επιβιβάστηκαν μαζί του για να τον συνοδεύσουν στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η κατάστασή του ήταν τόσο κρίσιμη που απαιτήθηκε η διενέργεια ανάταξης δύο φορές, όπως ανέφερε ο υπουργός.

Μόλις έφτασαν στην πρωτεύουσα, ο τραυματίας εισήχθη σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το ίδιο κιόλας βράδυ. Σήμερα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον γιο του ασθενούς, ο οποίος διαμένει στο Λονδίνο, και του εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό και την άμεση ανταπόκριση των γιατρών του ΕΣΥ.

«Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό περιστατικό, ένα ζωντανό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας», κατέληξε ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας στη χώρα.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ιδρυτής και CEO της Volt, μιας ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Η επαγγελματική του καριέρα τον καθιστά σημαντική προσωπικότητα στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και την ψηφιακή τραπεζική, με διεθνή αναγνώριση και ισχυρή παρουσία στις αγορές.