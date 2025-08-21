Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Φυλής – 10 συλλήψεις για κλοπές ρεύματος και άλλες παραβάσεις

Έρευνες σε κατοικίες οικισμού της Φυλής πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία και προέβη στη σύλληψη 10 ατόμων.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε βάρος των ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων κ.α, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Τι κατασχέθηκε

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Επίσης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ