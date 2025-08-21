Logo Image

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Φυλής – 10 συλλήψεις για κλοπές ρεύματος και άλλες παραβάσεις

Κοινωνία

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Φυλής – 10 συλλήψεις για κλοπές ρεύματος και άλλες παραβάσεις

EUROKINISSI/STELIOS MISINAS

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 6 κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Έρευνες σε κατοικίες οικισμού της Φυλής πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία και προέβη στη σύλληψη 10 ατόμων.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε βάρος των ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων κ.α, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Τι κατασχέθηκε

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Επίσης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube