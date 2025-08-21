Logo Image

Η Ελλάδα στέλνει Canadair και δασοκομάντος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Ισπανία – Πορτογαλία 

Ελληνική συνδρομή μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM)

Τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, συνδράμει η Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες αποστέλλονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία, η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές αρχές.

