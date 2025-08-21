Logo Image

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Μιντζαίικα Αχαΐας – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ -REUTERS/Abdul Saboor

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.

Άμεσα έσπευσαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην πορεία οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν  32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

