Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Μιντζαίικα Αχαΐας – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.

Άμεσα έσπευσαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην πορεία οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.