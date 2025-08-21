Τουρκική μαφία: Η «dolce vita» στην Ελλάδα, οι 20 οργανώσεις και οι συλλήψεις

Περισσότερες από 20 τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις, με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, φέρεται να έχουν αναπτύξει δράση και στην Ελλάδα.

Επιλέγουν συχνά τη χώρα μας για να λύσουν τις διαφορές τους, με αποτέλεσμα την πληθώρα επεισοδίων με εμπλοκή της τουρκικής μαφίας που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο χρόνο.

Οι «φατρίες» αυτές που αλληλοσκοτώνονται διακινούν τεράστιες ποσότητες χρήματος και τα μέλη τους διάγουν πολυτελέστατη ζωή.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αστυνομικές αρχές, μετά τις χθεσινές συλλήψεις 6 Τούρκων μαφιόζων.

Η “dolce vita” στην Ελλάδα περιελάμβανε διαμονή σε βίλες, μετακινήσεις με πολυτελή αυτοκίνητα, αγορές αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ από ακριβά καταστήματα, ναρκωτικά και «παχιά» πορτοφόλια. Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν και η κατηγορία επί της οποίας συνελήφθησαν.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Σε βάρος των 6 σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν: