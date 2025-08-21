Webometrics: Μεγάλη άνοδος για τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές στην κατάταξη Πανεπιστημίων 

Μεγάλη άνοδο σημείωσαν οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές το 2024-2025, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή κατάταξη της διεθνούς οργάνωσης Webometrics.

Σύμφωνα με την Webometrics η οποία αξιολογεί με αξιοπιστία 32.000 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, προκύπτει πως η Στρατιωτική Σχολή σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά 22,3%, κερδίζοντας 1.857 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη το 2024-2025, δηλαδή από world rank 8.318 τον Ιούλιο 2024 σε world rank 6,461 τον Ιούλιο 2025.

Ακολούθησε η Σχολή Ικάρων με άνοδο 14,3% και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με 4,9%.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι ο μέσος όρος παγκόσμιας κατάταξης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων βελτιώθηκε κατά +14% (κατά 1.173 θέσεις) το 2025, δηλαδή από μέση WR 8.371 τον Ιούλιο 2024 στη μέση WR 7.198 τον Ιούλιο 2025.

Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η λίστα κατάταξης

– Παρουσία (Presence): Ο συνολικός αριθμός σελίδων του ιστότοπου του Ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι υποσελίδες και οι τύποι αρχείων, μέσα από τη μηχανή αναζήτησης Google(βάρος κριτηρίου:10%).

– Απήχηση (Visibility): Η δημοτικότητα και η επισκεψιμότητα του ιστότοπου και του περιεχομένου του Ιδρύματος(βάρος κριτηρίου:50%).

– Διαφάνεια (Transparency): Ο αριθμός των ετεροαναφορών του Ιδρύματος, βάσει του Google Scholar(βάρος κριτηρίου:10%).

– Αριστεία (Excellence): Ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκουν στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο για την τελευταία πενταετία, βάσει της Scimago(βάρος κριτηρίου:30%).

Όπως είχε αναφέρει αναλυτικά σε ρεπορτάζ της η «Ν», η άνοδος των εισακτέων στη ΣΣΕ (που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στελεχών,) που καταγράφηκε ξεπερνά περίπου το 50%.

Αντίθετα, στα Σώματα η κάλυψη των θέσεων έφτασε το 100%, γεγονός που εξηγεί τη στοχευμένη ενίσχυση των θέσεων στα Όπλα.

Σε ό,τι αφορά την ΣΣΕ τα κενά στις θέσεις που παρουσιάζονται οφείλονται στη μεταφορά 101 κενών περσινών θέσεων. Δηλαδή 144 «κανονικές» και 101 κενές από το 2024 (σύνολο 245).

Πρώτη ανάκαμψη των ΣΕΙ με φόντο τα μέτρα Δένδια

Σημαντικό ρόλο στη μεγάλη άνοδο των τριών Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εκτιμάται ότι διαδραμάτισαν οι αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό τους πλαίσιο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η αύξηση του μισθού αλλά και το ενδεχόμενο για διεύρυνση της εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές ούτως ώστε αυτή να γίνεται και από τα τρία επιστημονικά πεδία–και όχι μόνο από το 2ο όπως ισχύει σήμερα– αποτελεί μια ρεαλιστική και αναγκαία μεταρρύθμιση.

Μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του υπουργείου, διαμορφώνεται μια νέα στρατηγική που ενισχύει τη σύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και επανατοποθετεί το επάγγελμα του στρατιωτικού στη θέση που του αξίζει.

Τα αποτελέσματα 2025 σε σύγκριση με το 2024

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το έτος 2025 οι επιτυχόντες στη ΣΣΕ ήταν 114 ενώ για το έτος 2024 77 επιτυχόντες.

Δηλαδή 37 περισσότεροι επιτυχόντες για το 2025 -σε ποσοστό περίπου πάνω από 50%– σε σύγκριση με το 2024.

Τα μέτρα Δένδια για την προσέλκυση νέων στελεχών και την αύξηση της ζήτησης

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις στρατιωτικές σχολές, τα κίνητρα για την προσέλκυση νέων στελεχών και την αύξηση της ζήτησης καθώς οι Στρατιωτικές Σχολές δεν είναι μόνο θέμα εκπαιδευτικό αλλά πρωτίστως εθνικό και θέμα υπόστασης της χώρας.

Στις 10 Οκτωβρίου 2024, ο Νίκος Δένδιας μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη παρουσίασαν σε συνεργασία σειρά μέτρων για την ενίσχυση της προσέλκυσης νέων στις στρατιωτικές σχολές.

Τα μέτρα:

1ο δυνατότητα εισαγωγής και από τα τρία Επιστημονικά Πεδία και από τα Επαγγελματικά Λύκεια.

2ο αύξηση των αποδοχών των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών. Αναλυτικά, απο τα 165 ευρώ που είναι οι αποδοχές των σπουδαστών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα 609 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τετραπλάσιες και στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών από τα 124 ευρώ στα 249 ευρώ.

3ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των Σχολών. Σχεδόν 20 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 18,1 εκατομμύρια από ιδιωτικές δωρεές.

4ο με συνυπογραφή του Υπουργού Παιδείας, θα μπορούν να χορηγούν διδακτορικούς τίτλους και μάλιστα σε τομείς αιχμής

5ο διασύνδεση των διδακτορικών αυτών τίτλων με το δημιουργούμενο σύστημα αμυντικής καινοτομίας

6ο δυνατότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων και κατά την καριέρα του στελέχους, και από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. 7

7ο ανάπτυξη των ΑΣΕΙ σε Κέντρα Αριστείας, δημιουργία θεσμού του Στρατιωτικού Διδακτικού, Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως μια άλλη πιθανότητα μελλοντικής καριέρας.

8ο διασύνδεση με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού