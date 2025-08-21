Logo Image

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση με πέτρες σε Σέρβους τουρίστες

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση με πέτρες σε Σέρβους τουρίστες

Φωτ. αρχείου: Nikos Libertas / SOOC

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον τουριστικού λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν Σέρβοι υπήκοοι, πραγματοποιεί η αστυνομία. Το γεγονός συνέβη στην παλαιά έξοδο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας στις 9.30 το βράδυ

Από την επίθεση έσπασαν τζάμια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα γυαλιά ελαφρώς στα χείλη ο δεύτερος Σέρβος οδηγός του λεωφορείου, ενώ άλλοι δύο επιβαίνοντες δήλωσαν τον ελαφρύ τραυματισμό τους χωρίς όμως να επιθυμούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό προσήχθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. δύο νεαροί αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους.

Το τουριστικό λεωφορείο συνέχισε τον προορισμό του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube