Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση με πέτρες σε Σέρβους τουρίστες

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον τουριστικού λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν Σέρβοι υπήκοοι, πραγματοποιεί η αστυνομία. Το γεγονός συνέβη στην παλαιά έξοδο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας στις 9.30 το βράδυ

Από την επίθεση έσπασαν τζάμια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα γυαλιά ελαφρώς στα χείλη ο δεύτερος Σέρβος οδηγός του λεωφορείου, ενώ άλλοι δύο επιβαίνοντες δήλωσαν τον ελαφρύ τραυματισμό τους χωρίς όμως να επιθυμούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό προσήχθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. δύο νεαροί αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους.

Το τουριστικό λεωφορείο συνέχισε τον προορισμό του.