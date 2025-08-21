Κύθηρα: Διάσωση 52 αλλοδαπών – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

Στο Γύθειο μεταφέρθηκαν 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε σκάφος, 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων, μετά από επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις αρχές, 10 άτομα περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Στους διασωθέντες θα τηρηθούν προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ