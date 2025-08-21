Logo Image

Κύθηρα: Διάσωση 52 αλλοδαπών – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

Κοινωνία

Κύθηρα: Διάσωση 52 αλλοδαπών – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

(EUROKINISSI)

Επέβαιναν σε σκάφος, 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων,

Στο Γύθειο μεταφέρθηκαν 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε σκάφος, 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων, μετά από επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις αρχές, 10 άτομα περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Στους διασωθέντες θα τηρηθούν προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube