Ήπειρος: Αναστολή λειτουργίας 38 σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών

Τα σχολεία αυτά είτε δεν συγκεντρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών είτε δεν έχουν καθόλου μαθητές

Αναστέλλεται η λειτουργία 38 σχολείων στην Ήπειρο, για τη σχολική χρονιά 2025-2026, λόγω έλλειψης μαθητών.

Συγκεκριμένα, σε 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος, λόγω έλλειψης μαθητών, καθώς δεν συγκεντρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απόφαση πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.

