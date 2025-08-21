Logo Image

Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές – 30 κρατούμενοι με συμπτώματα, 7 στο νοσοκομείο

Κοινωνία

Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές – 30 κρατούμενοι με συμπτώματα, 7 στο νοσοκομείο

REUTERS (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού

Μαζική τροφική δηλητηρίαση καταγράφηκε στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις Αργολικές ειδήσεις, 30 έγκλειστοι, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Μάλιστα 7 από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube