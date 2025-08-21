Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές – 30 κρατούμενοι με συμπτώματα, 7 στο νοσοκομείο

Μαζική τροφική δηλητηρίαση καταγράφηκε στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις Αργολικές ειδήσεις, 30 έγκλειστοι, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Μάλιστα 7 από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού.