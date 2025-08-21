Καιρός: Βοριάδες στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22 Αυγούστου

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και την Ήπειρο και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια και θα φθάσει στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά και τα βόρεια θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.